Во Владивостоке обрушилась крыша школьного бассейна
Во Владивостоке у бассейна школы № 72 обрушилась крыша, прокуратура Советского района начала проверку, говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.
В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее администрация города получила представление прокурора относительно неотремонтированной крыши, отметил госорган. Поскольку нарушения не были устранены, районный прокурор подал в суд административный иск, требуя признать бездействие мэрии незаконным и обязать ее профинансировать техническое обследование и ремонт кровли.
Сейчас территория школы оцеплена и находится под охраной, правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Следственный комитет после происшествия возбудил уголовное дело.
В декабре 2024 года в Перми в новой школе «Флагман» на детей обрушилась отделка с потолка. Школьники не пострадали.
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