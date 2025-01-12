Во Владивостоке обрушилась крыша школьного бассейна

Во Владивостоке у бассейна школы № 72 обрушилась крыша, прокуратура Советского района начала проверку, говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.

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В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее администрация города получила представление прокурора относительно неотремонтированной крыши, отметил госорган. Поскольку нарушения не были устранены, районный прокурор подал в суд административный иск, требуя признать бездействие мэрии незаконным и обязать ее профинансировать техническое обследование и ремонт кровли.

Сейчас территория школы оцеплена и находится под охраной, правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Следственный комитет после происшествия возбудил уголовное дело.

В декабре 2024 года в Перми в новой школе «Флагман» на детей обрушилась отделка с потолка. Школьники не пострадали.