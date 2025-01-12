Экс-замминистра обороны Британии задержали по подозрению в педофилии
Бывший член парламента от Лейбористской партии и экс-замминистра обороны Великобритании Айвор Кэплин был арестован во время спецоперации по поимке педофилов, сообщает The Spectator.
Об этом также написал в соцсети X оппозиционный британский политик и глава партии Reform UK Найджел Фарадж. «Он [Айвор Каплин] якобы пытался встретиться с 15-летним мальчиком», — говорится в публикации Фараджа.
По информации издания, видео с Кэплином в наручниках транслировалось в прямом эфире на Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена) в течение 30 минут и набрало 36 тыс. просмотров и 3 тыс. комментариев.
В полиции, говоря об этих кадрах, подтвердили DailyMail, что задержали местного жителя 66 лет (столько же и Кэплину. — РБК.) по подозрению в педофилии, однако не уточнили, является ли этот мужчина бывшим замминистра.
В мае 2024 года Кэплин был отстранен от работы из-за нераскрытых «серьезных обвинений», которые он отрицает, напоминает издание.
В феврале 2024 года бывший министр юстиции Венгрии Юдит Варга отказалась от депутатского мандата после скандала из-за помилования осужденного, которого признали виновным в помощи педофилу. Ранее из-за того же скандала в отставку ушла президент Венгрии Каталин Новак.
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