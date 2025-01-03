 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Ученый назвал условие, при котором с Земли будет видна комета ATLAS

Комета C/2024 G3 (ATLAS), которая должна пролететь рядом с Солнцем 13 января, будет видна с Земли невооруженным глазом, если переживет сближение со звездой, сообщил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий, передало «РИА Новости».

Она «пролетает близко к Солнцу, в четыре раза ближе, чем Меркурий», и звезда может засвечивать комету во время восхода или на закате, пояснил он. «Если она выживет — на поверхности при таких расстояниях температура достигает тысяч градусов, комета состоит из льда», — уточнил Короткий.

Астрономы обнаружили эту комету с помощью телескопа ATLAS 5 апреля 2024 года. По словам Короткого, блеск этой кометы может быть таким же, как у планеты Венеры. Однако его уровень, равно как и условия видимости, ученые должны еще уточнить «в ближайшие дни». Комету смогут увидеть жители южного полушария Земли, но, скорее всего, население северного полушария — тоже.

Астроном также напомнил, что в октябре 2024 года без бинокля можно было увидеть комету C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS, открытую с помощью того же телескопа, а условия ее наблюдения были лучше.

Ученый назвал условие, при котором с Земли будет видна комета ATLAS
Video

Ученые рассказали о комете, которая не вернется 80 тыс. лет
Общество
Фото:Aaron Kingery / MSFC / NASA

В 2023 году мимо Земли пролетела комета под названием C/2022 E3 (ZTF). В последний раз гостем Солнечной системы она была более 50 тыс. лет назад. C/2022 E3 (ZTF) состоит изо льда и пыли, это относительно небольшая комета. Ее диаметр составлял примерно 1 км.

Читайте РБК в Telegram.

На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия

Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»

В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года

Топ-7 лучших хетчбэков в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
комета Солнце астрономы
Материалы по теме
Ученые рассказали о комете, которая не вернется 80 тыс. лет
Общество
Как выглядела «зеленая комета», которая пролетела над Землей
Технологии и медиа
Появление около Земли редкой «зеленой кометы». Фотогалерея
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Как мы открыли ресторан в крупнейшем в мире торговом центре Dubai MallPro, 10:29
Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношенииПолитика, 10:26
Масаеси и Дональд: почему SoftBank готов потратить $100 млрд на СШАPro, 10:10
Поколение «ни-ни». Почему молодые люди массово отказываются работатьPro, 10:01
Российские казино за год посетили более 2 млн человекТехнологии и медиа, 10:00
Волгоградский губернатор сообщил об отсутствии разрушений из-за дронаПолитика, 09:50
Ученый назвал условие, при котором с Земли будет видна комета ATLASОбщество, 09:40
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Минобороны подало иск к Бауманке более чем на ₽38 млнПолитика, 09:24
Зеленский признал стабилизацию фронта «очень сложной задачей»Политика, 09:22
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:10
Поставки краба на рынок России выросли за год на 20%Бизнес, 09:01
От депозита до биткоина: какой актив оказался самым прибыльным в 2024-мИнвестиции, 09:00
Какие гаджеты покажут в 2025-м. От смартфонов до самых необычных новинокLife, 09:00
Канада вновь вылетела из полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккеюСпорт, 08:47