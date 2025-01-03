Ученый назвал условие, при котором с Земли будет видна комета ATLAS
Комета C/2024 G3 (ATLAS), которая должна пролететь рядом с Солнцем 13 января, будет видна с Земли невооруженным глазом, если переживет сближение со звездой, сообщил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий, передало «РИА Новости».
Она «пролетает близко к Солнцу, в четыре раза ближе, чем Меркурий», и звезда может засвечивать комету во время восхода или на закате, пояснил он. «Если она выживет — на поверхности при таких расстояниях температура достигает тысяч градусов, комета состоит из льда», — уточнил Короткий.
Астрономы обнаружили эту комету с помощью телескопа ATLAS 5 апреля 2024 года. По словам Короткого, блеск этой кометы может быть таким же, как у планеты Венеры. Однако его уровень, равно как и условия видимости, ученые должны еще уточнить «в ближайшие дни». Комету смогут увидеть жители южного полушария Земли, но, скорее всего, население северного полушария — тоже.
Астроном также напомнил, что в октябре 2024 года без бинокля можно было увидеть комету C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS, открытую с помощью того же телескопа, а условия ее наблюдения были лучше.
В 2023 году мимо Земли пролетела комета под названием C/2022 E3 (ZTF). В последний раз гостем Солнечной системы она была более 50 тыс. лет назад. C/2022 E3 (ZTF) состоит изо льда и пыли, это относительно небольшая комета. Ее диаметр составлял примерно 1 км.
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