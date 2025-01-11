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Общество ,  
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В Сочи произошло второе за сутки землетрясение

Первое землетрясение было зафиксировано ранним утром 11 января, новое произошло около 21:00. Второе было сильнее предыдущего
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Сочи второй раз за сутки произошло землетрясение, магнитуда нового — 3,9 по шкале Рихтера, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Сочи, на глубине 5 км, зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,9 по шкале Рихтера, интенсивностью 3 балла. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

«Сочи24» уточняет, что толчок ощущался примерно в 20:44. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 9 км от города в районе горного села Пластунка.

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Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Как пишет Sochi1.ru, очевидцы утверждают, что этот толчок был сильнее предыдущего, который произошел ранним утром. В управлении МЧС по Краснодарском краю сообщили РБК, что тогда толчок, который тоже зафиксировали на глубине 5 км, был магнитудой 3,5 по шкале Рихтера и интенсивностью 2 балла.

Глава сейсмологической станции курорта Елена Карпович говорила, что утром в районе Сочи за несколько часов «произошел рой землетрясений», причина которых — рост молодых гор Кавказа.

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