Певшие в Киеве российские песни обвинили полицию в заказном задержании
Подростки, задержанные в Киеве за распевание российских песен на улицах города, заявили, что полиция в их отношении действует по заказу и к этому причастны силовые структуры, сообщила «Страна.ua» со ссылкой на размещенные подростками видеоролики. Они также пообещали обнародовать личности заказчиков.
Подростков задержали в Киеве вечером 10 января. Их стали разыскивать после того, как появилось видео, на котором они пели песни на русском языке, в том числе и песню Shaman «Я русский», а также перекрывали движение.
Летом 2023 года Киевский городской совет наложил мораторий на публичное исполнение русскоязычных песен и чтение книг на русском языке на территории города. В России критиковали такую политику киевских властей.
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