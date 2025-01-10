В Подмосковье обрушилась крыша горящего металлического ангара
В Московской области в поселке Первомайском загорелся металлический ангар, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
«Пожар на 2 100 квадратах тушат более 50 специалистов и 18 единиц техники», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:47 мск.
Позднее, в 23:10 мск, пожар локализовали, а затем ликвидировали открытое горение. Произошло обрушение кровли на площади 700 кв. м, пишет МЧС.
Накануне на Коровинском шоссе в Москве загорелась одноэтажная металлическая постройка, которая примыкает к зданию автомойки. Пожар был локализован на площади 500 кв. м, а примерно через час его полностью потушили.
Читайте РБК в Telegram.
Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео
Новый выброс нефтепродуктов в Черном море. Видео
Сторонников продажи Гренландии США подкупили едой
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Сбербанк стал самой дорогой компанией России
Пожары в Калифорнии со спутника. Фото до и после
Социальные расходы бюджета в 2025 году окажутся выше планировавшихся
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов