В Подмосковье обрушилась крыша горящего металлического ангара

В Московской области в поселке Первомайском загорелся металлический ангар, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«Пожар на 2 100 квадратах тушат более 50 специалистов и 18 единиц техники», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:47 мск.

Позднее, в 23:10 мск, пожар локализовали, а затем ликвидировали открытое горение. Произошло обрушение кровли на площади 700 кв. м, пишет МЧС.

Накануне на Коровинском шоссе в Москве загорелась одноэтажная металлическая постройка, которая примыкает к зданию автомойки. Пожар был локализован на площади 500 кв. м, а примерно через час его полностью потушили.