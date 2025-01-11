Стрельба в Сухуме попала на видео
В результате перестрелки в кафе «Бисквит» на улице Гумской в Сухуме погибли трое мужчин. После стрельбы они были госпитализированы, но умерли от полученных ран. В УВД по городу рассказали, что подозреваемый задержан, его отправили в изолятор временного содержания.
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