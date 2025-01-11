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Политика ,  
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Стрельба в Сухуме попала на видео

Появилось видео с места перестрелки в кафе в Сухуме, где погибли трое мужчин

Стрельба в Сухуме попала на видео
Video

В результате перестрелки в кафе «Бисквит» на улице Гумской в Сухуме погибли трое мужчин. После стрельбы они были госпитализированы, но умерли от полученных ран. В УВД по городу рассказали, что подозреваемый задержан, его отправили в изолятор временного содержания.

В результате перестрелки в Сухуме погибли три человека
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Фото:mvd_raa / Telegram

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видео перестрелка Сухум Абхазия
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