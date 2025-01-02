S7 рассказала детали, как в Норильске съехал с полосы самолет
Авиакомпания S7 Airlines сообщила, что выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Норильске самолет осматривают техники. Об этом сообщили РБК в пресс-службе S7 Group.
В аэропорту Норильска прилетевший из Москвы самолет Airbus 321A выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки, никто из 79 пассажиров не пострадал. В компании подтвердили РБК, что самолет действительно выкатился передней стойкой шасси на боковую полосу безопасности на скорости 5 узлов.
«Самолет был оперативно отбуксирован на стоянку, на данный момент он находится на осмотре у техников. При этом отметим, что сама посадка была выполнена в штатном режиме. Обратный рейс из Норильска будет выполнен резервным бортом», — сказали в компании.
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