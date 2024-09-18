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Общество ,  
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С Бедроса Киркорова взыскали задолженность по налогам

Бедрос Киркоров
Бедрос Киркоров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Мировой суд в Москве взыскал задолженность по налогам с народного артиста России Бедроса Киркорова, сообщает пресс-служба московских судов в телеграм-канале.

«Мировой судья судебного участка № 373 Таганского района города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Бедроса Пилибоса недоимку по налогам», — говорится в сообщении.

Сумму задолженности пресс-служба не уточняет.

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В 2021 году на певца Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату административных штрафов в срок. Какие именно дорожные правила нарушил Киркоров, не сообщается.

Адвокат певца Александр Добровинский рассказал тогда РБК, что артист был удивлен наличием задолженностей. В бухгалтерии компании Киркорова сообщали, что все штрафы давно оплачены.

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Филипп Киркоров

певец, актер, шоумен
30 апреля 1967 года
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