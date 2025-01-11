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Политика ,  
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Литовскому вице-министру предложили уйти в отставку за празднование 9 мая

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Валентин Гаврилов (Фото: valentin.gavrilov / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Литве нового заместителя главы Министерства финансов Валентина Гаврилова раскритиковали за позицию по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет LRT.

Критика в адрес Гаврилова началась после того, как литовские СМИ стали публиковать его пост 2020 года на Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) с кадрами Антокольского кладбища в Вильнюсе и поздравлением с 9 Мая.

«Помнить об ужасах этой войны и героизме приближавших эту победу надо вне зависимости от часовых поясов, в которых мы проживаем», — написал он. Замминистра заявил позднее, что уже изменил свое мнение по некоторым вопросам, но отметил, что 9 Мая очень важен для его семьи и будет продолжать упоминать об этом.

Член комитета Сейма по иностранным делам Руслан Баранов в ответ на слова Гаврилова призвал его уйти в отставку и назвал 9 Мая «днем оккупации Литвы».

«Замминистра финансов может видеть другие оттенки и продолжать говорить об этом, у нас демократия, только пусть сначала уйдет в отставку», — сказал Баранов.

Позицию Гаврилова также не поддержал офис действующего президента Литвы Гитанаса Науседы, там ее сочли «непонятной и неоправданной».

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Валдас Барткявичюс (справа)

Однако министр финансов Римантас Шаджюс заявил, что не сомневается в лояльности вице-министра литовскому государству, поэтому тот может продолжить свою работу.

Крупнейшее в Литве захоронение советских воинов, павших в Великой Отечественной войне, находится на Антакальнисском кладбище. Там захоронены более 3 тыс. солдат Красной армии (в том числе литовцев), погибших в 1944 году при освобождении Вильнюса.

В 1984 году были установлены шесть гранитных стел — фигур, изображающих бойцов. Однако в сентябре 2024 года их демонтировали.

В МИД России заявляли, что Латвию, Литву и Эстонию необходимо привлечь к ответственности за уничтожение памятников, и обвинили эти страны в дискриминации русскоязычного населения. Ведомство предупредило, что Москва будет принимать асимметричные меры, «прежде всего в политической и экономической плоскостях».

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Литва 9 Мая Гитанас Науседа
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