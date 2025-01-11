Талибы отклонили приглашение на саммит по образованию девочек-мусульманок

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Афганское правительство талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) не примет участие в глобальном саммите по образованию девочек в мусульманском мире, организованном соседним Пакистаном, заявил AFP пакистанский министр образования Кхалид Макбул Сиддики.

«Мы пригласили Афганистан, но никто из афганского правительства не присутствовал на конференции», — сказал Сиддики.

11 января в Исламбаде стартует двухдневная международная конференция на тему «Образование девочек в мусульманских общинах: вызовы и возможности». В ней принимают участие около 150 делегатов из 47 стран. Среди участников — лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай.

«Я буду говорить о защите прав всех девочек на посещение школы и о том, почему лидеры должны привлечь талибов к ответственности за их преступления против афганских женщин и девочек», — написала она накануне, 10 января, в социальной сети X.

После прихода к власти талибы начали вводить в стране ряд запретов и ограничений, в первую очередь в отношении женщин. Так, в начале декабря афганским женщинам запретили учиться в высших и средних учебных медицинских учреждениях.

До последнего времени эти учреждения оставались единственной возможностью для получения высшего образования женщинами страны, так как в декабре 2022 года «Талибан» закрыл допуск жительницам Афганистана к университетам.

Министр высшего образования Афганистана Неда Мохаммад Надим заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.