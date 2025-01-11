Летом кандидаты в космонавты пройдут курс по искусственному интеллекту (ИИ), сообщил в интервью ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК) Максим Харламов.

«Курс такой действительно есть. Он уже готов. Занятия по нему начнутся ориентировочно в середине этого года. Читать курс будет летчик-космонавт Батурин Юрий Михайлович, который непосредственно его разрабатывал», — сказал он.

Двухлетняя общекосмическая подготовка новых кандидатов в космонавты началась в ЦКП в сентябре 2024 года. Ранее отбор успешно прошли четыре кандидата — Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко, Александр Жеребцов и Анастасия Бурчуладзе. Следующий набор планируют начать в 2026 году.

По словам Харламова, скоро начнутся работы по созданию тренажера Российской орбитальной станции. «У нас уже есть задел по тренажеру по крайней мере одного модуля», — добавил он.

Ранее «Известия» сообщили, что в 2027 году российские космонавты начнут тренировки на пилотируемом транспортном корабле (ПТК) — наземном аналоге космического корабля — для прогнозируемых полетов на Российскую орбитальную станцию (РОС) и Луну.