 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Три человека пострадали под Белгородом при атаке ВСУ на автобус и машину

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Три человека получили ранения в Белгородской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль и рейсовый автобус. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так, по его информации, в районе села Ясные Зори в Белгородском районе дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. «Ранены двое мужчин, один из которых — боец самообороны. У одного раненого закрытая черепно-мозговая травма, у второго осколочное ранение шеи», — рассказал глава региона.

В то же время другой коптер врезался на автодороге Никольское — Ясные Зори в рейсовый автобус, ранение получил его водитель.

Всех пострадавших увезли в городскую больницу № 2.

В Белгороде обломки беспилотника пробили кровлю многоквартирного дома
Политика

Ранее Гладков сообщал, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли удары в том же районе по поселкам Малиновка и Октябрьский, селам Головино, Красный Октябрь, Никольское, Отрадное, Чайки и Черемошное. Поселения атаковали 15 беспилотников, 10 из которых сбиты системой ПВО. При нападении повреждены три квартиры в многоквартирных домах, три автомобиля и линия электропередачи.

Читайте РБК в Telegram.

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Новый выброс нефтепродуктов в Черном море. Видео

Сторонников продажи Гренландии США подкупили едой

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Сбербанк стал самой дорогой компанией России

Пожары в Калифорнии со спутника. Фото до и после

Социальные расходы бюджета в 2025 году окажутся выше планировавшихся

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков ВСУ Военная операция на Украине пострадавшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгороде обломки беспилотника пробили кровлю многоквартирного дома
Политика
Над Белгородским районом сбили несколько беспилотников ВСУ
Политика
После атаки дрона шесть сел в Белгородской области остались без света
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 17:58
«Вашингтон» отправил в фарм-клуб российского хоккеистаСпорт, 20:11
Три человека пострадали под Белгородом при атаке ВСУ на автобус и машинуПолитика, 20:03
Сцепка с цифрой: какие сервисы упрощают и ускоряют грузоперевозкиТренды, 19:53
США выдвинули обвинения против трех россиян — операторов криптомиксеровКрипто, 19:47
Что будет с форматом «Рамштайн» после возвращения Трампа в Белый домПолитика, 19:46
США запретили своим компаниям оказывать услуги по добыче нефти в РоссииПолитика, 19:44
Чемпионка US Open отказалась от антисептика в Австралии, опасаясь допингаСпорт, 19:22
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Мадуро в третий раз подряд вступил в должность президента ВенесуэлыПолитика, 19:19
Вышедший из порта в России танкер с нефтью лег в дрейф на БалтикеОбщество, 19:19
Умерла Евгения ДобровольскаяОбщество, 19:18
Как банки становятся посредниками между селлерами и маркетплейсамиОтрасли, 19:10
Акции «Газпром нефти» выросли после публикации санкций СШАИнвестиции, 19:03
В «Газпром нефти» заявили, что были готовы к новым санкциямПолитика, 19:02
Один из самых молодых авторов гола в Белоруссии перешел в «Локомотив»Спорт, 18:57