Три человека пострадали под Белгородом при атаке ВСУ на автобус и машину
Три человека получили ранения в Белгородской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль и рейсовый автобус. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Так, по его информации, в районе села Ясные Зори в Белгородском районе дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. «Ранены двое мужчин, один из которых — боец самообороны. У одного раненого закрытая черепно-мозговая травма, у второго осколочное ранение шеи», — рассказал глава региона.
В то же время другой коптер врезался на автодороге Никольское — Ясные Зори в рейсовый автобус, ранение получил его водитель.
Всех пострадавших увезли в городскую больницу № 2.
Ранее Гладков сообщал, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли удары в том же районе по поселкам Малиновка и Октябрьский, селам Головино, Красный Октябрь, Никольское, Отрадное, Чайки и Черемошное. Поселения атаковали 15 беспилотников, 10 из которых сбиты системой ПВО. При нападении повреждены три квартиры в многоквартирных домах, три автомобиля и линия электропередачи.
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