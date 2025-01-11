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Политика ,  
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Белый дом анонсировал прощальное обращение Байдена к американцам

Байден выступит с прощальным обращением к американцам 16 января

Президент США Джо Байден выступит с прощальным обращением к американцам в четверг, 16 января по московскому времени, сообщается на сайте Белого Дома.

«15 января, в 20:00 (16 января в 04:00 мск. — РБК) президент [Джо Байден] выступит с прощальным обращением к народу из Овального кабинета», — говорится в сообщении.

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Байден выступит с речью за несколько дней до своей отставки.

В понедельник, 20 января, состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Он одержал победу на выборах, которые состоялись 5 ноября 2024 года. На них Трамп обошел свою соперницу от Республиканской партии, действующую вице-президента США Камалу Харрис.

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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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