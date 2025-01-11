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ТАСС узнал о пуске ядерного реактора на крейсере «Адмирал Нахимов»

На крейсере «Адмирал Нахимов» в конце декабря 2024 года произвели физический пуск ядерного реактора, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В третьей декаде декабря 2024 года на крейсере «Адмирал Нахимов» осуществлен плановый физический пуск ядерного реактора без выхода корабля в море. Завершена также операция по размагничиванию корабля», — рассказал собеседник агентства.

Это означает, что установка готова к запуску на полной мощности, отметил источник.

Физический пуск реактора — это один из этапов ввода атомного энергоблока в эксплуатацию, он проводится на весьма малом и безопасном уровне мощности.

Энергетический пуск — этап запуска ядерного реактора, при котором уровень производства энергии приходит в соответствие с номинальной мощностью, также происходят проверки разных режимов работы.

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в сентябре
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Тяжелый атомный ракетный крейсер &laquo;Адмирал Нахимов&raquo;

По данным агентства, заводские ходовые испытания судна планировалось начать летом 2025 года, после чего провести государственные испытания. Другой источник ТАСС сообщил, что по новым планам передача корабля после завершения соответствующих испытаний запланирована на 2026 год.

Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» находится на ремонте с 1999 года. Предполагалось, что корабль выйдет на ходовые испытания в сентябре 2023 года, а в ВМФ вернется к концу 2024 года, писало агентство.

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