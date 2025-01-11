Власти сообщили об уничтожении дронов над Воронежем и областью
Над Воронежем и двумя районами Воронежской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили несколько беспилотников. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже и в двух районах области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал он. В каких конкретно районов сбили беспилотники, и сколько их уничтожили над Воронежем, Гусев не сообщил.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил губернатор.
Незадолго до этого, вечером 10 января, в Воронежской области объявили опасность атаки дронов, режим действует до сих пор.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Дроны атаковали и Воронежскую область.
Накануне несколько беспилотников средства РЭБ подавили в пригородах Воронежа. Никто не пострадал, но повреждения получили частные дома и автомобили.
Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео
Новый выброс нефтепродуктов в Черном море. Видео
Сторонников продажи Гренландии США подкупили едой
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Сбербанк стал самой дорогой компанией России
Пожары в Калифорнии со спутника. Фото до и после
Социальные расходы бюджета в 2025 году окажутся выше планировавшихся
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов