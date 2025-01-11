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Военная операция на Украине ,  
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Власти сообщили об уничтожении дронов над Воронежем и областью

Гусев: в Воронеже и области уничтожили несколько дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
В Воронеже и в двух районах области средства РЭБ уничтожили несколько дронов, сообщил Гусев, не уточнив их числа

Над Воронежем и двумя районами Воронежской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили несколько беспилотников. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже и в двух районах области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал он. В каких конкретно районов сбили беспилотники, и сколько их уничтожили над Воронежем, Гусев не сообщил.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил губернатор.

Незадолго до этого, вечером 10 января, в Воронежской области объявили опасность атаки дронов, режим действует до сих пор.

Гусев сообщил о подавлении РЭБ нескольких дронов в Воронежской области
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Дроны атаковали и Воронежскую область.

Накануне несколько беспилотников средства РЭБ подавили в пригородах Воронежа. Никто не пострадал, но повреждения получили частные дома и автомобили.

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