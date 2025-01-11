Times сообщила о 50 смертях в день из-за очередей в больницах Британии
Ежедневно в Великобритании умирают около 50 человек из-за длительного ожидания в медицинских учреждениях, сообщает газета The Times со ссылкой на анализ, проведенный врачами.
Задержки в оказании помощи связаны с высокой нагрузкой на больницы, которая была вызвана наплывом пациентов с гриппом. Из-за этого в медицинских учреждениях складываются «опасные» и «унизительные» условия для пребывания больных, пишет издание.
Ранее The Times сообщала, что из-за наплыва больных в клиниках сложилась тяжелая ситуация, а персонал столкнулся с критической нагрузкой. По словам руководителей Национальной службы здравоохранения (NHS), число случаев заболевания гриппом резко возросло до 5 тыс. в день.
О критической ситуации объявили в восьми крупных больницах, в одной из них ожидание медицинской помощи может занимать до 50 часов. Сейчас число случаев заболевания почти в 3,5 раза выше, чем в этот же период в 2024 году, писало издание со ссылкой на статистические данные.
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