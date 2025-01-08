The Times узнала о критической ситуации в больницах Британии из-за гриппа
В британских больницах признали, что персонал столкнулся с критической нагрузкой в связи с наплывом пациентов с гриппом, сообщает The Times.
По словам руководителей Национальной службы здравоохранения (NHS), число случаев заболевания гриппом резко возросло до 5 тыс. в день. О критической ситуации объявили в восьми крупных больницах, в одной из них ожидание медицинской помощи может занять до 50 часов, пишет издание.
«Помимо гриппа, больницы также постоянно сталкиваются со случаями заболевания Covid, RSV (респираторно-синцитиальный вирус человека. — РБК) и норовирусом», — заявил директор NHS Стивен Пауис.
Согласно последним данным, число случаев заболевания почти в 3,5 раза выше, чем в этот же период в 2024 году, а количество выездов врачей неотложной помощи увеличилось почти на 7% по сравнению с 2024 годом.
В начале января Роспотребнадзор предупредил россиян о вирусе гриппа, вызывающем пневмонию за 24 часа. На нее приходится 65% всех осложнений. Пневмония также может приводить к летальным исходам, уточнило тогда ведомство.
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