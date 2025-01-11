 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд отказал россиянину в иске к РКН из-за замедления Youtube

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга отказал местному жителю в удовлетворении иска к Роскомнадзору из-за сниженной скорости работы YouTube. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Истец Вадим Матвеев указывал, что сниженная скоростьб обмена данными с Youtube «свидетельствует о бездействии ответчика».

По мнению истца, РКН не контролирует соблюдение требований относительно распространения информации в Интернете. Матвеев отметил в иске что, медленная скорость обмена данными с YouTube вызывает трудности в доступе к информации, а альтернативной платформы, по его словам, нет.

Мужчина также указывал, что из-за «бездействий» ведомства нарушается также и «конституционный механизм признания идеологического многообразия в России».

«Матвеев просил признать незаконным бездействие РКН и обязать осуществить по этому поводу должный контроль <...> cуд Матвееву отказал», — написала Лебедева.

Суд объяснил свой отказ тем, что среди полномочий Роскомнадзора не числиться контроль за снижением скорости обмена данными того или иного домена, к тому же ведомство не может контролировать Google LLC, а доказательств наличия трудностей в связи со сниженной скоростью работы YouTube представлено не было.

Google прокомментировала новые проблемы с доступом к YouTube в России
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Замедление работы YouTube в России стали фиксировать летом. В Роскомнадзоре связывали эти проблемы с тем, что Google ушла из России, запустила банкротство московского офиса и прекратила поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов на российских сетях связи. В Google сообщали об отсутствии технических проблем на стороне компании.

Читайте РБК в Telegram.

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Новый выброс нефтепродуктов в Черном море. Видео

Сторонников продажи Гренландии США подкупили едой

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Сбербанк стал самой дорогой компанией России

Пожары в Калифорнии со спутника. Фото до и после

Социальные расходы бюджета в 2025 году окажутся выше планировавшихся

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
YouTube Санкт-Петербург иски
Материалы по теме
Как упал трафик YouTube в России. Инфографика
Технологии и медиа
В Google прокомментировали падение трафика YouTube в России
Технологии и медиа
Google прокомментировала новые проблемы с доступом к YouTube в России
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
Times сообщила о 50 смертях в день из-за очередей в больницах БританииОбщество, 03:52
Цукерберг рассказал о требовании Белого дома удалить мем с Ди КаприоТехнологии и медиа, 03:38
В Киеве сообщили о работе ПВОПолитика, 03:13
Байден признал, что новые санкции против России навредят СШАПолитика, 02:55
Суд отказал россиянину в иске к РКН из-за замедления YoutubeОбщество, 02:46
Байден провел телефонные переговоры с ЗеленскимПолитика, 02:32
На канал «ТВ Центр» составили протокол о пропаганде ЛГБТОбщество, 02:10
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Болгарии призвали предъявить претензии на часть территории УкраиныПолитика, 01:39
В Анапе сообщили о работе ПВОПолитика, 01:21
FT рассказала об «искусстве общения» с ТрампомПолитика, 01:16
Дрейфовавший в Балтийском море танкер с нефтью взяли на буксирОбщество, 01:13
В Курске завели дело на подростка, пытавшегося поджечь школуОбщество, 00:48
Власти сообщили об уничтожении дронов над Воронежем и областьюПолитика, 00:39
«Самые значительные» санкции США против нефтегаза России. Что важно знатьЭкономика, 00:22