Суд отказал россиянину в иске к РКН из-за замедления Youtube

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга отказал местному жителю в удовлетворении иска к Роскомнадзору из-за сниженной скорости работы YouTube. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Истец Вадим Матвеев указывал, что сниженная скоростьб обмена данными с Youtube «свидетельствует о бездействии ответчика».

По мнению истца, РКН не контролирует соблюдение требований относительно распространения информации в Интернете. Матвеев отметил в иске что, медленная скорость обмена данными с YouTube вызывает трудности в доступе к информации, а альтернативной платформы, по его словам, нет.

Мужчина также указывал, что из-за «бездействий» ведомства нарушается также и «конституционный механизм признания идеологического многообразия в России».

«Матвеев просил признать незаконным бездействие РКН и обязать осуществить по этому поводу должный контроль <...> cуд Матвееву отказал», — написала Лебедева.

Суд объяснил свой отказ тем, что среди полномочий Роскомнадзора не числиться контроль за снижением скорости обмена данными того или иного домена, к тому же ведомство не может контролировать Google LLC, а доказательств наличия трудностей в связи со сниженной скоростью работы YouTube представлено не было.

Замедление работы YouTube в России стали фиксировать летом. В Роскомнадзоре связывали эти проблемы с тем, что Google ушла из России, запустила банкротство московского офиса и прекратила поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов на российских сетях связи. В Google сообщали об отсутствии технических проблем на стороне компании.