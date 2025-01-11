Южная Бессарабия, которая в настоящее время входит в Одесскую область Украины, должна вернуться обратно в состав Болгарии. Об этом лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов написал в своем телеграм-канале.

«Нет ничего более логичного, чем <...> возвращение Южной Бессарабии обратно в Болгарию», — заявил политик.

Констадинов напомнил, что Южная Бессарабия была частью болгарского государства более 450 лет, а болгары являются коренным населением этой территории (с VI века) и по сей день составляют большинство населения. «Для сравнения, Украина владеет Южной Бессарабией всего 34 года», — добавил лидер «Возрождение».

Он высказал мнение, что София должна предъявить претензии на Южную Бессарабию.

Южная Бессарабия представляла собой участок суши, занимавший южную и восточную части историко-географической области Буджак в южной части Бессарабии. Это полоса Кагул — Болград — Измаил, которая в настоящее время входит в состав Молдавии (Кагул) и Украины (Болград и Измаил).

Политик также привел пример с Канадой и США. Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил Канаде стать 51-м американским штатом. Он заявил, что присоединение принесло бы Канаде экономическую стабильность, а также защитило бы ее от внешних угроз, исходящих от «российских и китайских кораблей».

Костадинов назвал претензии Трампа к Канаде вполне обосноваными, объяснив это тем, что у двух стран общая история, происхождение, язык и в значительной степени общий народ.