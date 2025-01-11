В Перми задержали директора пекарни после отравления 80 человек

В Перми задержаны предприниматель и исполнительный директор пекарни, в которой отравились не менее 80 человек, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«С 26 декабря 2024 года по 08 января 2025 года обвиняемые <...> осуществляли производство, хранение и реализацию готовой пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении. О какой именно пекарне идет речь, ведомство не уточнило.

Обвинение предъявили по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Следствие попросит отправить обвиняемых под стражу.

Как сообщали ранее в СК, жалобы на отравление в Перми начали поступать 29 декабря 2024 года. Источник РБК, знакомый с ситуацией, уточнил, что всего отравились не менее 80 посетителей пекарни, точное количество пока устанавливают.

Роспотребнадзор позднее сообщил, что несколько человек заболели сальмонеллезом. Пострадавшие связали свое заболевание с употреблением готовых блюд из сети пекарен «Хлебница».