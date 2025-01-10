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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате семи дронов ВСУ над Россией за два часа

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа сбили семь беспилотников, которые были замечены над Черным морем и двумя российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

«С 20.00 до 22.00 мск <...> четыре БпЛА сбиты над акваторией Черного моря, два — уничтожены над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Ночью над Россией уничтожили 40 беспилотников
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Фото:Минобороны России

В ночь на 10 января над Россией было уничтожено 40 беспилотников вооруженный сил Украины (ВСУ). Тогда над Курской областью сбили четыре аппарата, а над Белгородской — один. Еще 16 — над Ростовской областью, 10 — над Азовским морем, четыре беспилотника перехватили и уничтожили над Воронежской областью, три — над Брянской областью и еще два — над Краснодарским краем.

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Черное море Минобороны Курская область Белгородская область беспилотники
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