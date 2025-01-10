 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Россия и Белоруссия с 11 января упростят визовые правила для иностранцев

Соглашение России и Белоруссии о признании виз вступает в силу 11 января
Фото: Владимир Горовых / ТАСС
Фото: Владимир Горовых / ТАСС

Соглашение о взаимном признании виз между властями России и Белоруссии начинает действовать с субботы, 11 января 2025 года, сообщило российское Министерство иностранных дел.

Документ регулирует вопросы пересечения иностранцами и лицами без гражданства российско-белорусской границы, в том числе на том участке, который раньше был открыт только гражданам России и Белоруссии.

Теперь визы, выданные этими странами, позволяют получившим их гражданам въезжать и пребывать как в России, так и в Белоруссии.

Испания решила отменить «золотые визы»
Политика
Барселона, Испания

В МИДе также пояснили, что если для граждан третьей страны (или лиц без гражданства) и в России, и в Белоруссии предусмотрен безвизовый режим, то для посещения и пребывания в этих двух государствах достаточно лишь признаваемого удостоверяющего личность документа. Если виза не нужна только для посещения одной страны, для визита в другую все же придется оформить соответствующий документ.

Въехать в Россию и Белоруссию сейчас можно через следующие участки:

• Юховичи — Долосцы (Опочка — Новополоцк);

• Езерище — Невель (Киев — Санкт-Петербург);

• Лиозно — Кругловка (Витебск — Смоленск);

• Редьки — Красная Горка (Минск — Москва);

• Звенчатка — Дубовичка (Бобруйск — Москва);

• Селище — Новозыбков (Гомель — Брянск).

«Особый порядок въезда на территорию Российской Федерации сохраняется в отношении граждан Украины», — отметили в МИДе. Украинцы могут въехать в Россию через пункт пропуска в московском аэропорту Шереметьево, а также через автомобильный КПП «Лудонка» в Псковской области.

Читайте РБК в Telegram.

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Новый выброс нефтепродуктов в Черном море. Видео

Сторонников продажи Гренландии США подкупили едой

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Сбербанк стал самой дорогой компанией России

Пожары в Калифорнии со спутника. Фото до и после

Социальные расходы бюджета в 2025 году окажутся выше планировавшихся

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Россия Белоруссия иностранцы визы соглашение
Материалы по теме
Срок временного пребывания иностранцев в России без визы сократили вдвое
Политика
Посол Британии заявил, что россиянам продолжат выдавать визы
Политика
В России резко вырос спрос на шенгенские визы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 17:58
Минобороны сообщило о перехвате семи дронов ВСУ над Россией за два часаПолитика, 23:17
Число погибших из-за обстрела Светлодарска в ДНР выросло до двухПолитика, 23:06
Число погибших после разлива мазута дельфинов за неделю выросло вдвоеОбщество, 23:05
Россия и Белоруссия с 11 января упростят визовые правила для иностранцевПолитика, 22:56
Хинштейн назвал число пропавших без вести с начала боев в Курской областиПолитика, 22:42
Джуд Лоу сыграет молодого ПутинаТехнологии и медиа, 22:31
В Киеве начали розыск подростков, слушавших российскую музыкуПолитика, 22:24
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
На Украине сообщили о возвращении 17 человек с занятых Россией территорийПолитика, 22:02
Лидер КХЛ обыграл «Спартак», но лишился основного голкипераСпорт, 21:54
Туск сообщил о разрешении Украины на эксгумацию жертв Волынской резниПолитика, 21:50
Хищница в кино: как менялся типаж неоднозначных женских персонажейРБК х Газпром-Медиа, 21:49
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 21:40
ЦСКА впервые в КХЛ проиграл «Куньлуню» с разницей больше одной шайбыСпорт, 21:37
В «Росатоме» назвали санкции США элементом недобросовестной конкуренцииПолитика, 21:37