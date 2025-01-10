Россия и Белоруссия с 11 января упростят визовые правила для иностранцев

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Соглашение о взаимном признании виз между властями России и Белоруссии начинает действовать с субботы, 11 января 2025 года, сообщило российское Министерство иностранных дел.

Документ регулирует вопросы пересечения иностранцами и лицами без гражданства российско-белорусской границы, в том числе на том участке, который раньше был открыт только гражданам России и Белоруссии.

Теперь визы, выданные этими странами, позволяют получившим их гражданам въезжать и пребывать как в России, так и в Белоруссии.

В МИДе также пояснили, что если для граждан третьей страны (или лиц без гражданства) и в России, и в Белоруссии предусмотрен безвизовый режим, то для посещения и пребывания в этих двух государствах достаточно лишь признаваемого удостоверяющего личность документа. Если виза не нужна только для посещения одной страны, для визита в другую все же придется оформить соответствующий документ.

Въехать в Россию и Белоруссию сейчас можно через следующие участки: • Юховичи — Долосцы (Опочка — Новополоцк); • Езерище — Невель (Киев — Санкт-Петербург); • Лиозно — Кругловка (Витебск — Смоленск); • Редьки — Красная Горка (Минск — Москва); • Звенчатка — Дубовичка (Бобруйск — Москва); • Селище — Новозыбков (Гомель — Брянск).

«Особый порядок въезда на территорию Российской Федерации сохраняется в отношении граждан Украины», — отметили в МИДе. Украинцы могут въехать в Россию через пункт пропуска в московском аэропорту Шереметьево, а также через автомобильный КПП «Лудонка» в Псковской области.