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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде обломки беспилотника пробили кровлю многоквартирного дома

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Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили несколько украинских дронов в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В Белгороде при падении обломков одного из беспилотников была пробита кровля многоквартирного дома. Кроме того, в одной из квартир дома повредило потолок.

Обломки другого дрона упали в селе Крутой Лог в Белгородском районе, там была повреждена линия электропередачи. В результате несколько домов остались без электричества. Кроме того, повреждения получили автомобиль и частный дом — в последнем выбило окна.

По словам Гладкова, при атаке никто из жителей не пострадал.

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Об атаке беспилотника также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Дрон был сбит, пострадавших и разрушений в регионе нет, написал он.

За день это пятый перехваченный над Брянской областью беспилотник.

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Персоны
беспилотники Белгородская область Белгород Вячеслав Гладков Брянская область Александр Богомаз
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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