В Белгороде обломки беспилотника пробили кровлю многоквартирного дома

Силы ПВО сбили несколько украинских дронов в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В Белгороде при падении обломков одного из беспилотников была пробита кровля многоквартирного дома. Кроме того, в одной из квартир дома повредило потолок.

Обломки другого дрона упали в селе Крутой Лог в Белгородском районе, там была повреждена линия электропередачи. В результате несколько домов остались без электричества. Кроме того, повреждения получили автомобиль и частный дом — в последнем выбило окна.

По словам Гладкова, при атаке никто из жителей не пострадал.

Об атаке беспилотника также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Дрон был сбит, пострадавших и разрушений в регионе нет, написал он.

За день это пятый перехваченный над Брянской областью беспилотник.