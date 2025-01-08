В Белгороде обломки беспилотника пробили кровлю многоквартирного дома
Силы ПВО сбили несколько украинских дронов в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В Белгороде при падении обломков одного из беспилотников была пробита кровля многоквартирного дома. Кроме того, в одной из квартир дома повредило потолок.
Обломки другого дрона упали в селе Крутой Лог в Белгородском районе, там была повреждена линия электропередачи. В результате несколько домов остались без электричества. Кроме того, повреждения получили автомобиль и частный дом — в последнем выбило окна.
По словам Гладкова, при атаке никто из жителей не пострадал.
Об атаке беспилотника также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Дрон был сбит, пострадавших и разрушений в регионе нет, написал он.
За день это пятый перехваченный над Брянской областью беспилотник.
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