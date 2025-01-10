Суд начал рассмотрение дела двух готовивших теракты в России пилотов ВСУ

Дмитрий Шиманский и Александр Морозов (Фото: Алексей Потицкий / ТАСС)

2-й Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела против двух украинских пилотов, которых обвиняют в подготовке терактов на российских объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

«Суд приступил к рассмотрению уголовного дела, оно будет рассматриваться в закрытом режиме», — отметила Жирнова.

По информации суда, украинским летчикам Александру Морозову и Дмитрию Шиманскому предъявили обвинение по семи и десяти статьям Уголовного кодекса России соответственно. В числе обвинений — терроризм, нарушение правил международных полетов, а также незаконное пересечение государственной границы.

РБК обратился за комментарием к Ирине Жирновой.

Летом 2023 года Морозов и Шиманский дали показания о подготовке Главным разведывательным управлением Минобороны Украины теракта на российской территории с использованием «грязной бомбы».