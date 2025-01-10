Суд начал рассмотрение дела двух готовивших теракты в России пилотов ВСУ
2-й Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела против двух украинских пилотов, которых обвиняют в подготовке терактов на российских объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.
«Суд приступил к рассмотрению уголовного дела, оно будет рассматриваться в закрытом режиме», — отметила Жирнова.
По информации суда, украинским летчикам Александру Морозову и Дмитрию Шиманскому предъявили обвинение по семи и десяти статьям Уголовного кодекса России соответственно. В числе обвинений — терроризм, нарушение правил международных полетов, а также незаконное пересечение государственной границы.
РБК обратился за комментарием к Ирине Жирновой.
Летом 2023 года Морозов и Шиманский дали показания о подготовке Главным разведывательным управлением Минобороны Украины теракта на российской территории с использованием «грязной бомбы».
Читайте РБК в Telegram.
FT узнала, что ЕС боится отмены Трампом санкций против России
В Москве в 2025 году построят четыре станции метро
Момент нападения подростка на школу в Курске. Видео
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
«Ростелеком» поднял цены на домашний интернет
Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные сумму
Каким будет 2025 год для российского виноделия
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году
Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов