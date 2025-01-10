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В 2024 году музеи и выставки Москвы посетили 17 млн человек

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press

Более 17 млн человек в 2024 году посетили музеи и выставки Москвы. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Наибольшая посещаемость была в Московском зоопарке, музеях-заповедниках «Царицыно», «Коломенское», «Останкино» и «Кусково». За ними следуют музейное объединение «Музей Москвы» и Мемориальный музей космонавтики, отметил градоначальник.

Один из главных выставочных проектов года — экспозицию «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х» в Музее Москвы — посетили более 60 тыс. человек, добавил Собянин.

«По традиции каждый месяц проводилась «Московская музейная неделя». Эта акция стартовала в 2019-м, с тех пор она заинтересовала свыше 4,5 млн посетителей», — напомнил мэр. В рамках акции музеи-участники работают бесплатно в один из дней третьей недели каждого месяца.

В 2024 году на музейных и выставочных площадках столицы прошло более 600 концертов, праздников, театральных представлений, лекций, конференций и форумов. В общей сложности на них побывало около 1,3 млн москвичей и гостей города, рассказал Собянин.

В декабре градоначальник анонсировал реставрацию девяти павильонов ВДНХ, где откроются новые музеи и культурные площадки. Работы на выставочном комплексе ведутся более десяти лет, и большинство памятников уже восстановлены и обновлены. Так, в 2024 году вновь открылись павильоны «Зерно» и «Центральный»: в первом заработал Музей героизма, а во втором разместилась часть экспозиции Государственной Третьяковской галереи.

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