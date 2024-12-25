На ВДНХ отреставрируют девять исторических павильонов
Власти Москвы восстановят девять исторических павильонов ВДНХ. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, выступая перед Мосгордумой с ежегодным отчетом о работе правительства города.
«Большинство памятников архитектуры [на ВДНХ] отреставрировано. Осталось около десятка. Большую часть мы в ближайшее время тоже отреставрируем», — заявил градоначальник. Он добавил, что в восстановленных павильонах откроются музеи и культурные площадки.
Работы по восстановлению выставочного комплекса ведутся с 2014 года, уже отреставрировано 38 павильонов. Так, за последний год открылись обновленные павильоны «Зерно» и «Центральный» — объекты культурного наследия федерального значения. В павильоне «Зерно» заработал Музей героизма, а в «Центральном» — экспозиция Государственной Третьяковской галереи. Там представлены живопись и скульптура 1930–1950-х годов, а также современных художников.
Кроме того, вновь заработал кинотеатр «Круговая кинопанорама», открытый в 1959 году; в нем работают 11 отреставрированных пленочных проекторов. Сейчас там можно посмотреть воссозданные исторические картины с обзором 360 градусов, а также новый фильм о путешествии по России.
В августе ВДНХ отпраздновала 85-летие. Летом на ее территории началось строительство нового конгрессно-выставочного комплекса «ВДНХ Экспо» площадью около 240 тыс. кв. м. Он объединит три павильона: «Монреальский» (№ 70), выставочный (№ 75) и новый монументальный, и это позволит проводить более 200 мероприятий в год.
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