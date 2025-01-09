Под минометным обстрелом ВСУ был ранен житель Курской области
Накануне вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов поселок Теткино Глушковского района в Курской области и ранили одного мирного жителя, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
Врио губернатора уточнил, что пострадавший, 1963 года рождения, сейчас находится в областной больнице с осколочными ранениями. Утром его осмотрел заместитель губернатора, врач Андрей Белостоцкий, заверивший, что жизни и здоровью человека ничто не угрожает.
Хинштейн призвал курян не игнорировать меры безопасности и не ездить на территории, подвергающиеся обстрелам.
Об отражении очередной контратаки ВСУ в Курской области Минобороны России сообщило 6 января. В военном ведомстве уточнили, что основные силы ВСУ были разгромлены на подступах к хутору Бердин, находящемуся недалеко от Большого Солдатского. Минобороны сообщило, что за последние сутки украинская армия потеряла свыше 290 своих солдат, а за все время вторжения в регион, начиная с 6 августа, ВСУ потеряли уже больше 50 тыс. своих военнослужащих.
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