 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Науседа обвинил Россию в искажении истории из-за переименования музея

Решение российских властей переименовать музей Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области является неприемлемой попыткой переписать историю, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в соцсети Х (Twitter).

«Что дальше? Сжигание книг?», — написал Науседа.

По мнению политика, необходимо сохранить наследие Малой Литвы, «которая сейчас является частью так называемой Калининградской области».

«Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом!», — отметил президент Литвы.

Малая Литва — исторический этнографический регион Пруссии, позднее Восточной Пруссии в Германии, где жили прусские литовцы. Был расположен на территории современной Калининградской области.

Караляучюс — литовское название Калининграда.

Глава Минкультуры Литвы призвал не клеймить русскую культуру
Политика
Шарунас Бирутис

Музей находится в поселке Чистые Пруды под Калининградом в здании бывшей лютеранской кирхи. В XVIII веке там жил и работал поэт, основоположник реализма в литовской литературе Кристионас Донелайтис. Музейный комплекс на этом месте был открыт в 1979 году.

9 января в Калининградском областном историко-художественном музее сообщили, что музей переименовали в «Литературный музей в поселке Чистые Пруды». При это имя литовского поэта сохранили в экспозициях, о нем продолжают рассказывать во время экскурсий.

Читайте РБК в Telegram.

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

В Италии мэр коммуны запретил жителям болеть

Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии

Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС

В Россию привезли новый Nissan Juke. Фото, цена и подробности

Каким будет 2025 год для российского виноделия

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Банк «Открытие» закрылся

Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году

Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Литва Россия Гитанас Науседа
Материалы по теме
Глава Минкультуры Литвы призвал не клеймить русскую культуру
Политика
Захарова увидела русофобию в новых требованиях Латвии к ВНЖ для россиян
Политика
Захарова назвала нового генсека НАТО «надежным русофобом»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 105,09 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 102,29 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07
Науседа обвинил Россию в искажении истории из-за переименования музеяПолитика, 01:32
В России планируют снизить срок временной нетрудоспособностиОбщество, 01:27
Пожары в Калифорнии со спутника. Фото до и послеОбщество, 01:22
Польша разрешила Нетаньяху приехать на годовщину освобождения ОсвенцимаПолитика, 01:03
Гусев сообщил о подавлении РЭБ нескольких дронов в Воронежской областиПолитика, 00:31
Умер ресторатор Кирилл ГусевОбщество, 00:16
Маск назвал условие для быстрого разрешения конфликта на УкраинеПолитика, 00:14
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Ростелеком» на 5% поднял цены на домашний интернет на ряде тарифовТехнологии и медиа, 00:00
Прирост наличных в России оказался самым низким за девять летФинансы, 00:00
«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка ИспанииСпорт, 09 янв, 23:56
Microsoft передаст $1 млн в фонд инаугурации ТрампаПолитика, 09 янв, 23:55
В ЕС рекомендовали избегать полетов над Москвой и ПетербургомПолитика, 09 янв, 23:50
Израиль сообщил о ликвидации четырех полевых командиров ХАМАСПолитика, 09 янв, 23:30
Испания предложила новые курсы подготовки для украинских военныхПолитика, 09 янв, 23:00