Науседа обвинил Россию в искажении истории из-за переименования музея

Решение российских властей переименовать музей Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области является неприемлемой попыткой переписать историю, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в соцсети Х (Twitter).

«Что дальше? Сжигание книг?», — написал Науседа.

По мнению политика, необходимо сохранить наследие Малой Литвы, «которая сейчас является частью так называемой Калининградской области».

«Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом!», — отметил президент Литвы.

Малая Литва — исторический этнографический регион Пруссии, позднее Восточной Пруссии в Германии, где жили прусские литовцы. Был расположен на территории современной Калининградской области. Караляучюс — литовское название Калининграда.

Музей находится в поселке Чистые Пруды под Калининградом в здании бывшей лютеранской кирхи. В XVIII веке там жил и работал поэт, основоположник реализма в литовской литературе Кристионас Донелайтис. Музейный комплекс на этом месте был открыт в 1979 году.

9 января в Калининградском областном историко-художественном музее сообщили, что музей переименовали в «Литературный музей в поселке Чистые Пруды». При это имя литовского поэта сохранили в экспозициях, о нем продолжают рассказывать во время экскурсий.