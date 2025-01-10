Науседа обвинил Россию в искажении истории из-за переименования музея
Решение российских властей переименовать музей Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области является неприемлемой попыткой переписать историю, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в соцсети Х (Twitter).
«Что дальше? Сжигание книг?», — написал Науседа.
По мнению политика, необходимо сохранить наследие Малой Литвы, «которая сейчас является частью так называемой Калининградской области».
«Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом!», — отметил президент Литвы.
Малая Литва — исторический этнографический регион Пруссии, позднее Восточной Пруссии в Германии, где жили прусские литовцы. Был расположен на территории современной Калининградской области.
Караляучюс — литовское название Калининграда.
Музей находится в поселке Чистые Пруды под Калининградом в здании бывшей лютеранской кирхи. В XVIII веке там жил и работал поэт, основоположник реализма в литовской литературе Кристионас Донелайтис. Музейный комплекс на этом месте был открыт в 1979 году.
9 января в Калининградском областном историко-художественном музее сообщили, что музей переименовали в «Литературный музей в поселке Чистые Пруды». При это имя литовского поэта сохранили в экспозициях, о нем продолжают рассказывать во время экскурсий.
Читайте РБК в Telegram.
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
В Италии мэр коммуны запретил жителям болеть
Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии
Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС
В Россию привезли новый Nissan Juke. Фото, цена и подробности
Каким будет 2025 год для российского виноделия
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Банк «Открытие» закрылся
Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году
Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов