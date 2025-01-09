Минобороны сообщило о новых ударах по украинским аэродромам

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Минобороны России в сегодняшней сводке сообщило, что за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам, цехам сборки, местам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников.

В военном ведомстве сообщили, что подразделения группировок «Запад» и «Юг» улучшили тактическое положение, а подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные позиции и рубежи. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны и нанесли удары в том числе в районе Великой Новоселки.

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1550 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, САУ Paladin.