Супруги заработали миллионы за фальшивые комментарии на маркетплейсе

Video

Сотрудники МВД задержали супружескую пару, которая использовала мошенническую схему со скидками за отзывы на маркетплейсе. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Двое супругов зарегистрировали фиктивный интернет-магазин, в котором продавали товары сами себе по завышенным ценам через неназванный маркетплейс. При покупке они пользовались скидкой за комментарии, которую магазины имеют возможность обналичить через разницу между суммой покупки и бонусами за комментарии. При этом сделанные в фиктивном интернет-магазине покупки преступники позже отменяли.

Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД задержали подозреваемых по месту проживания. В полицию обратился представитель онлайн-ретейлера, общий ущерб которому, по предварительной оценке, превысил 18 млн руб. Злоумышленники пользовались мошеннической схемой в течении пяти месяцев и разместили с разных аккаунтов более 1 млн комментариев.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до десяти лет. Супруги были заключены под стражу.