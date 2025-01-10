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Супруги заработали миллионы за фальшивые комментарии на маркетплейсе

Супруги заработали миллионы за фальшивые комментарии на маркетплейсе
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Сотрудники МВД задержали супружескую пару, которая использовала мошенническую схему со скидками за отзывы на маркетплейсе. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Двое супругов зарегистрировали фиктивный интернет-магазин, в котором продавали товары сами себе по завышенным ценам через неназванный маркетплейс. При покупке они пользовались скидкой за комментарии, которую магазины имеют возможность обналичить через разницу между суммой покупки и бонусами за комментарии. При этом сделанные в фиктивном интернет-магазине покупки преступники позже отменяли.

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Фото:Ксения Райкова / Shutterstock

Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД задержали подозреваемых по месту проживания. В полицию обратился представитель онлайн-ретейлера, общий ущерб которому, по предварительной оценке, превысил 18 млн руб. Злоумышленники пользовались мошеннической схемой в течении пяти месяцев и разместили с разных аккаунтов более 1 млн комментариев.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до десяти лет. Супруги были заключены под стражу.

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Теги
мошенники маркетплейс мошенничество МВД
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