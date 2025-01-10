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Общество ,  
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Житель Ярославля упал с 19-го этажа и выжил. Видео

Житель Ярославля упал с 19-го этажа и выжил

Житель Ярославля упал с 19-го этажа и выжил. Видео
Video

Житель Ярославля упал с 19-го этажа, но выжил. Момент падения на землю зафиксировала общедомовая камера видеонаблюдения.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе Ярославля, упавшему 21 год, пишет «Российская газета». По всей видимости, падение молодого человека затормозили провода линии электропередачи и смягчил снег, предполагает издание.

В Екатеринбурге девушка упала с 20-го этажа в сугроб и выжила
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы начали проверку.

В феврале прошлого года в Екатеринбурге с 20-го этажа упала девушка. Она выжила, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, девушка приземлилась в сугроб под окнами.

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