ФСБ выявила еще 109 подпольных оружейников в разных регионах России
ФСБ России пресекла деятельность 109 мастеров, занимавшихся незаконным оборотом оружия и восстановлением боевых характеристик гражданских образцов оружия в подпольных мастерских. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Преступники действовали в 40 регионах России, включая Москву, Донецкую народную республику, Адыгею, Коми, Якутию, Туву и другие.
«По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — сообщает ведомство.
По информации спецслужбы, в ходе операции было изъято 355 единиц огнестрельного оружия, включая пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, гранатометы и противопехотные мины.
Были конфискованы более 35 кг взрывчатых веществ (включая порох и тротил), а также более 94,6 тыс. патронов разного калибра. Одновременно была прекращена деятельность 38 подпольных мастерских, которые занимались модернизацией оружия и производством боеприпасов.
ФСБ периодически отчитывается о разоблачении подпольных оружейников. В августе и сентябре 2024 года ФСБ, МВД и Росгвардия задержали 124 человека, подозреваемых в незаконном обороте оружия.
Следственные действия прошли тогда в 39 регионах России, включая Москву и Московскую область. Силовики закрыли 59 подпольных мастерских по переделке оружия. В ходе обысков были изъяты 333 единицы огнестрельного оружия, 290 кг взрывчатых веществ, 123 электродетонатора и более 633 тыс. патронов.
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