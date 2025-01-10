Минтранс уточнил сроки вступления запрета на планшеты за рулем
Изменения в правилах дорожного движения (ПДД), запрещающие использование за рулем планшетов и смартфонов, не вступят в силу с марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс.
«С 1 марта 2025 года не будут вступать в силу изменения в ПДД по данному вопросу», — сказали агентству в министерстве.
Минтранс предложил запретить использовать за рулем гаджеты, которые могут отвлекать водителей и снижать уровень их внимания, в сентябре 2024 года. Речь шла о планшетах, смартфонах или мультимедийных устройствах машин, которые «используются для просмотра видео в процессе движения».
Сейчас закон запрещает водителям разговаривать по телефону без применения технического устройства, позволяющего не держать смартфон в руке. Штраф за такой разговор составляет 1,5 тыс. руб. (ст. 12.36.1 КоАП).
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