Минтранс уточнил сроки вступления запрета на планшеты за рулем

Минтранс: запрет на использование планшетов за рулем не вступит в силу с марта

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Изменения в правилах дорожного движения (ПДД), запрещающие использование за рулем планшетов и смартфонов, не вступят в силу с марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс.

«С 1 марта 2025 года не будут вступать в силу изменения в ПДД по данному вопросу», — сказали агентству в министерстве.

Минтранс предложил запретить использовать за рулем гаджеты, которые могут отвлекать водителей и снижать уровень их внимания, в сентябре 2024 года. Речь шла о планшетах, смартфонах или мультимедийных устройствах машин, которые «используются для просмотра видео в процессе движения».

Сейчас закон запрещает водителям разговаривать по телефону без применения технического устройства, позволяющего не держать смартфон в руке. Штраф за такой разговор составляет 1,5 тыс. руб. (ст. 12.36.1 КоАП).