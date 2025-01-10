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Политика ,  
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Захарова назвала фейком цитату Ленина в официальном докладе ЕС

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «бородатым фейком» цитату Ленина в официальном докладе Евросоюза (ЕС), который выпустил экс-президент Финляндии и советник председателя Еврокомиссии Саули Ниинистё. Об этом дипломат заявила в своем телеграм-канале.

«Ниинистё выдал цитату Владимира Ленина: «Прощупывайте землю штыками: если он колет грязь — продолжайте, если наткнетесь на сталь — остановитесь». <...> Ленин никогда не произносил и не писал этой фразы», — написала Захарова.

Представитель МИДа отметила, что у Ленина есть фраза о прощупывании штыком, но звучит следующим образом: «Между собой мы говорили, что мы должны штыками пощупать — не созрела ли социальная революция пролетариата в Польше?»

«Но на этом все. Никаких размышлений о стали и грязи в речи нет; их, вероятно, добавили тайные поклонники стенограмм лидера мировой революции уже во времена холодной войны», — заключила дипломат.

Медведев перефразировал цитату Кондолизы Райс и призвал «наказать Европу»
Политика
Дмитрий Медведев

Официальный доклад ЕС называется «Безопаснее вместе: укрепление гражданской и военной готовности Европы». Цель этого отчета — оценить вызовы, с которыми Евросоюз сталкивается в условиях «нестабильной геополитической обстановки», говорится в документе. Цитата Ленина приведена в предисловии Ниинистё.

В конце декабря зампред Совбеза России Дмитрий Медведев перефразировал цитату, приписываемую экс-госсекретарю США Кондолизе Райс.

20 лет назад Райс произнесла фразу «наказать Францию, игнорировать Германию и простить Россию», говоря о тройке стран, не поддержавших вторжение США в Ирак. Медведев заменил Францию на Европу и Германию на США; а прощать, по его словам, должна сама Россия.

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Мария Захарова Евросоюз ЕС доклад Ленин
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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