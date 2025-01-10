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Общество ,  
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Власти назвали сроки начала подачи воды в Барнауле

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Утром 10 января компания «Росводоканал Барнаул» начала заполнение труб водой после ремонта, сообщил официальный телеграм-канал города.

Для выхода системы на штатный режим работы требуется 5–6 часов, говорится в публикации.

8 января «Росводоканал Барнаул» отключил водоснабжение у многих потребителей в связи с работами по врезке нового водопровода. Без воды в том числе остались 1029 многоквартирных, 10 886 частных жилых домов, 2422 административных здания, 38 детских садов и 19 школ.

Под отключение воды попала в основном центральная часть города — Железнодорожный и Октябрьский районы, а также прилегающие к ним территории Центрального, Ленинского и Индустриального районов.

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Жителей призвали заранее сделать необходимые запасы, поскольку из-за большой зоны отключения «Росводоканал» не смог обеспечить подвоз воды абонентам, говорится на сайте компании. Однако доставку организовали в медицинские учреждения.

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Барнаул Росводоканал отключение воды
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