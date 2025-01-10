Власти назвали сроки начала подачи воды в Барнауле
Утром 10 января компания «Росводоканал Барнаул» начала заполнение труб водой после ремонта, сообщил официальный телеграм-канал города.
Для выхода системы на штатный режим работы требуется 5–6 часов, говорится в публикации.
8 января «Росводоканал Барнаул» отключил водоснабжение у многих потребителей в связи с работами по врезке нового водопровода. Без воды в том числе остались 1029 многоквартирных, 10 886 частных жилых домов, 2422 административных здания, 38 детских садов и 19 школ.
Под отключение воды попала в основном центральная часть города — Железнодорожный и Октябрьский районы, а также прилегающие к ним территории Центрального, Ленинского и Индустриального районов.
Жителей призвали заранее сделать необходимые запасы, поскольку из-за большой зоны отключения «Росводоканал» не смог обеспечить подвоз воды абонентам, говорится на сайте компании. Однако доставку организовали в медицинские учреждения.
Читайте РБК в Telegram.
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
В Италии мэр коммуны запретил жителям болеть
Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии
Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС
В Россию привезли новый Nissan Juke. Фото, цена и подробности
Каким будет 2025 год для российского виноделия
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Банк «Открытие» закрылся
Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году
Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов