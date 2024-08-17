 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Во Владивостоке восстановили водоснабжение

Во Владивостоке восстановили водоснабжение после отключения электричества

Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение после отключения электричества в Приморье, сообщила пресс-служба Приморского водоканала в телеграм-канале.

Воду начали подавать в 13:30 по местному времени (6:30 мск).

Ранее в водоканале сообщили о восстановлении электроснабжения на насосных станциях «Голдобина» и «Некрасовская». «После пуска системы специалисты проверяют линии на наличие воздуха и сбрасывают его. Большая часть адресов уже обеспечены холодным водоснабжением», — пояснили в пресс-службе водоканала.

На западе и севере Приморья восстановили подачу электричества
Общество
Фото:Сергей Булкин / Global Look Press

Ночью в Приморском крае восстановили электроснабжение, которое было отключено накануне, 16 августа. Как сообщили в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), регион частично остался без света из-за технологического нарушения работы оборудования Приморской ГРЭС. Электричество было отключено во Владивостоке, Надеждинске, Фокине, Находке, Артеме, Барабаше и Уссурийске.

Во Владивостоке восстановили водоснабжение
Video

Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

В Донецке после обстрела загорелся торговый центр «Галактика»

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

ЦБ рекомендовал простить ипотечников из атакованного ВСУ приграничья

Минюст признал иноагентами телеграм-каналы BRIEF и «Незыгарь»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

МВФ предложил ввести налог на майнинг за загрязнение воздуха

Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Владивосток водоснабжение электричество Приморский край
Материалы по теме
В Приморье полностью восстановили электроснабжение
Общество
На западе и севере Приморья восстановили подачу электричества
Общество
Аэропорт во Владивостоке эвакуировали из-за пожарной сигнализации
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
14 российских компаний объявили дивиденды за I полугодие. Кто и сколькоИнвестиции, 09:09
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:00
Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в РоссииОбщество, 09:00
Сериал на выходные: детективная драма «Санни» с роботом-антидепрессантомLife, 09:00
В Китае загорелся проданный Россией в 1990-е авианесущий крейсер «Минск»Политика, 08:47
Вильфанд спрогнозировал «супержаркую» погоду в нескольких регионах РоссииОбщество, 08:46
WSJ узнала, что Украина задействовала под Курском резервные силыПолитика, 08:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны сообщило о сбитом ночью над Белгородской областью беспилотникеПолитика, 08:24
«РИА Новости» сообщило о сдаче в плен 24 бойцов ВСУ в Курской областиПолитика, 08:14
Во Владивостоке восстановили водоснабжениеОбщество, 07:51
В Киеве прогремели взрывыПолитика, 07:30
Reuters узнал, что США ограничили ВСУ в применении оружия под КурскомПолитика, 07:26
В Аргентине задержали подозреваемых в причастности к ИГИЛ и «Талибану»Политика, 07:18
В Сумах прозвучал сильный взрывПолитика, 07:16