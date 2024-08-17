Во Владивостоке восстановили водоснабжение
Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение после отключения электричества в Приморье, сообщила пресс-служба Приморского водоканала в телеграм-канале.
Воду начали подавать в 13:30 по местному времени (6:30 мск).
Ранее в водоканале сообщили о восстановлении электроснабжения на насосных станциях «Голдобина» и «Некрасовская». «После пуска системы специалисты проверяют линии на наличие воздуха и сбрасывают его. Большая часть адресов уже обеспечены холодным водоснабжением», — пояснили в пресс-службе водоканала.
Ночью в Приморском крае восстановили электроснабжение, которое было отключено накануне, 16 августа. Как сообщили в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), регион частично остался без света из-за технологического нарушения работы оборудования Приморской ГРЭС. Электричество было отключено во Владивостоке, Надеждинске, Фокине, Находке, Артеме, Барабаше и Уссурийске.
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