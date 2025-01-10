Нилов сообщил о планах индексации пенсии в 2025 году

В феврале страховые пенсии россиян могут быть проиндексированы во второй раз, если инфляция по итогам 2024 года окажется выше прогнозируемой, заявил в интервью «Российской газете» председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

Увеличение денежных выплат произошло с 1 января. Однако правительство может провести новую индексацию в соответствии с показателем инфляции в минувшем году, уточнил Нилов.

«Если правительство посчитает необходимым доиндексировать, то всем получателям страховых пенсий пенсия будет доиндексирована с февраля. У правительства есть такое право», — отметил председатель комитета по соцполитике.

Кроме того, 1 апреля социальная пенсия будет увеличена на 15%, добавил Нилов.

С 1 января 2025 года средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3%, теперь выплата составляет 24 059,12 руб. Изменения коснулись около 9 млн работающих пенсионеров.

В начале января депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин, член комитета Думы по бюджету и налогам заявил, что в течение следующих двух лет, за 2026 и 2027 годы, пенсии в России будут проиндексированы дважды в каждом году.

По его словам, в 2026-м правительство проведет две индексации: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля. На следующий год запланированы повышения выплат на 4% и 4,1% соответственно.