Депутат Чаплин анонсировал четыре индексации пенсий за два года
В течение грядущих двух лет, за 2026 и 2027 год, пенсии в России будут проиндексированы дважды в каждом году, сообщил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин, член комитета Думы по бюджету и налогам.
«В 2026 предвидятся две индексации: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля. В 2027 году запланированы повышения на 4% и 4,1% соответственно», — рассказал он «РИА Новости».
С 1 января 2025 году средний размер страховой пенсии по старости проиндексировали на 7,3%, теперь она составляет 24 059,12 руб. Изменения коснулись около 9 млн работающих пенсионеров. Кроме этого, с 1 апреля на 14,75% будет увеличена социальная пенсия по старости.
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