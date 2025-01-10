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Новые законы в России ,  
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В Думе не поддержали проект о короткой неделе для женщин с двумя детьми

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Новые законы в России

Комитет Госдумы по труду предложил отклонить законопроект о сокращении рабочей недели до 39 часов для женщин с двумя и более детьми. Об этом «РИА Новости» сообщил глава комитета и соавтор инициативы Ярослав Нилов.

«Комитет в осеннюю сессию рассмотрел законопроект и рекомендовал к отклонению, Госдума пока еще его не рассмотрела», — цитирует агентство Нилова.

В комитете сочли, что внедрение новых правил создаст условия, в которых у работодателей будут возникать «дискриминационные мысли». При этом законодатели подчеркнули, что поддержка многодетных семей необходима.

В Думе предложили сокращенную рабочую неделю для женщин с детьми
Общество
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В начале июня 2024 года группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об установлении для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми сокращенной рабочей недели. Изменения предложили внести в Трудовой кодекс.

Как уточнили авторы в пояснительной записке, продолжительность обновленной рабочей недели для женщин с двумя и более детьми будет применяться только в том случае, когда меньшая продолжительность не предусмотрена для них федеральными законами и другими нормативными правовыми актами.

Предлагаемые меры, как отмечали авторы инициативы, были направлены на предоставление женщинам с несовершеннолетними детьми больше свободного времени, которым они «вправе распорядиться по своему усмотрению». Колоссальных последствий для рынка труда такое нововведение не принесет, посчитали авторы поправок.

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Теги
Дети семьи трудовые права Госдума ЛДПР
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