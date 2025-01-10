Трамп и Обама улыбнулись друг другу и поговорили на похоронах Картера

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Избранный президент США, республиканец Дональд Трамп и 44-й президент США, демократ Барак Обама встретились на похоронах 39-го лидера страны Джимми Картера. На видео, которое сняли журналисты, видно, как Трамп и Обама сели рядом. Первым пришел Трамп, сев на свое место с супругой Меланией. Позже появился Барак Обама, который посмотрел на Трампа, но прошел мимо и сел рядом. При этом Обама обменялся рукопожатиями с экс-вице-президентом США при Трампе Майком Пенсом. Затем рядом с Обамой пришел садиться 43-й президент США Джордж Буш — он по-дружески толкнул Обаму рукой.

В ожидании начала церемонии сидящие рядом Барак Обама и Дональд Трамп разговорились. Во время беседы они много улыбались, жестикулировали и что-то обсуждали. Последним на церемонию приехал действующий президент США Джо Байден. Он сел впереди, рядом с вице-президентом США Камалой Харрис. При его появлении Трамп перекинулся несколькими репликами с женой.

Церемония прощания с Картером прошла 9 января в Вашингтоне, в Капитолии. Проститься с ним пришли политики, а также простые граждане. Картер скончался 29 декабря в возрасте 100 лет.