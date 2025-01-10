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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп и Обама улыбнулись друг другу и поговорили на похоронах Картера

Появилось видео со встречей и разговорами Обамы и Трампа на похоронах Картера
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Трамп и Обама улыбнулись друг другу и поговорили на похоронах Картера
Video

Избранный президент США, республиканец Дональд Трамп и 44-й президент США, демократ Барак Обама встретились на похоронах 39-го лидера страны Джимми Картера. На видео, которое сняли журналисты, видно, как Трамп и Обама сели рядом. Первым пришел Трамп, сев на свое место с супругой Меланией. Позже появился Барак Обама, который посмотрел на Трампа, но прошел мимо и сел рядом. При этом Обама обменялся рукопожатиями с экс-вице-президентом США при Трампе Майком Пенсом. Затем рядом с Обамой пришел садиться 43-й президент США Джордж Буш — он по-дружески толкнул Обаму рукой.

В ожидании начала церемонии сидящие рядом Барак Обама и Дональд Трамп разговорились. Во время беседы они много улыбались, жестикулировали и что-то обсуждали. Последним на церемонию приехал действующий президент США Джо Байден. Он сел впереди, рядом с вице-президентом США Камалой Харрис. При его появлении Трамп перекинулся несколькими репликами с женой.

Церемония прощания с Картером прошла 9 января в Вашингтоне, в Капитолии. Проститься с ним пришли политики, а также простые граждане. Картер скончался 29 декабря в возрасте 100 лет.

Прощание с экс-президентом США Джимми Картером. Фоторепортаж
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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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