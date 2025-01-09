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Политика ,  
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Прощание с экс-президентом США Джимми Картером. Фоторепортаж

В Вашингтоне простились с экс-президентом США Джимми Картером

Проститься с 39-м президентом США Джимми Картером в Капитолии пришли политики, а также простые граждане. Картер скончался 29 декабря в возрасте 100 лет. Как прошло прощание  — в фотогалерее РБК
На фото: укрытый флагом гроб Картера в центральном зале Капитолия&nbsp;&mdash; ротонде Картер провел в Белом доме один срок&nbsp;&mdash; с 1977 по 1981 год. Самым значительным достижением его администрации стал мирный договор между Израилем и Египтом. Однако на время правления Картера выпало несколько серьезных потрясений: американская экономика переживала спад и энергетический кризис, в Иране произошла исламская революция. После поражения на выборах 1980-го экс-президент основал Центр Картера, который занимался общественной деятельностью. В 2002 году он получил Нобелевскую премию мира &laquo;за усилия по мирному урегулированию конфликтов во всем мире и борьбу за права человека&raquo;.
Фото: Andrew Harnik / Reuters

На фото: укрытый флагом гроб Картера в центральном зале Капитолия — ротонде

Картер провел в Белом доме один срок — с 1977 по 1981 год. Самым значительным достижением его администрации стал мирный договор между Израилем и Египтом.

Однако на время правления Картера выпало несколько серьезных потрясений: американская экономика переживала спад и энергетический кризис, в Иране произошла исламская революция.

После поражения на выборах 1980-го экс-президент основал Центр Картера, который занимался общественной деятельностью. В 2002 году он получил Нобелевскую премию мира «за усилия по мирному урегулированию конфликтов во всем мире и борьбу за права человека».

Траурные мероприятия начались 4 января на семейной ферме Картеров возле города Плейнс (штат Джорджия), где вырос политик, и продолжились в Атланте&nbsp;&mdash; гроб выставили в Центре Картера. 7 января процессия переместилась в Вашингтон. Тело Картера доставили в Капитолий на черной повозке, запряженной лошадьми, по Пенсильвания-авеню. 9 января гроб доставят в Кафедральный собор Вашингтона, где состоится мемориальная служба, а затем его спецбортом отправят в Плейнс для похорон.
Фото: Shawn Thew / Reuters

Траурные мероприятия начались 4 января на семейной ферме Картеров возле города Плейнс (штат Джорджия), где вырос политик, и продолжились в Атланте — гроб выставили в Центре Картера. 7 января процессия переместилась в Вашингтон. Тело Картера доставили в Капитолий на черной повозке, запряженной лошадьми, по Пенсильвания-авеню. 9 января гроб доставят в Кафедральный собор Вашингтона, где состоится мемориальная служба, а затем его спецбортом отправят в Плейнс для похорон.

Военные оркестры не менее пяти раз исполняли Hail to the Chief&nbsp;&mdash; личный гимн президентов США. После вступления в должность Картер запретил исполнять эту песню, стремясь быть ближе к народу.
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Военные оркестры не менее пяти раз исполняли Hail to the Chief — личный гимн президентов США. После вступления в должность Картер запретил исполнять эту песню, стремясь быть ближе к народу.

На фото: вице-президент Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф На прощальной церемонии&nbsp;выступили многие политики. &laquo;Он жил своей верой, он служил людям и сделал мир лучше, чем тот был до него. Работа Джимми Картера говорит за него громче, чем любая дань уважения, которую мы можем предложить&raquo;,&nbsp;&mdash; сказала вице-президент США Камала Харрис.
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

На фото: вице-президент Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф

На прощальной церемонии выступили многие политики. «Он жил своей верой, он служил людям и сделал мир лучше, чем тот был до него. Работа Джимми Картера говорит за него громче, чем любая дань уважения, которую мы можем предложить», — сказала вице-президент США Камала Харрис.

На фото: Эми Картер, дочь бывшего президента США. У Джимми Картера и его супруги Розалин, которая скончалась в ноябре 2023-го, было четверо детей. Эми&nbsp;&mdash; самая младшая из них. Ей было девять&nbsp;лет, когда Картер вступил в должность президента
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

На фото: Эми Картер, дочь бывшего президента США. У Джимми Картера и его супруги Розалин, которая скончалась в ноябре 2023-го, было четверо детей. Эми — самая младшая из них. Ей было девять лет, когда Картер вступил в должность президента

На фото: избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланией
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

На фото: избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланией

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images
На фото: почетный караул ВВС США участвует в траурной процессии
Фото: Jon Cherry / Getty Images

На фото: почетный караул ВВС США участвует в траурной процессии

На фото: автобиография Джимми Картера &laquo;Не теряя веры: мемуары президента&raquo;. За свою жизнь он написал несколько книг, в том числе о Ближнем Востоке (&laquo;Палестина: мир, а не апартеид&raquo; и &laquo;Кровь Авраама&raquo;), а также сборник стихов. За художественное чтение своих книг Картер трижды был удостоен премии Grammy в категории &laquo;Лучший альбом разговорного жанра&raquo;
Фото: Jon Cherry / Reuters

На фото: автобиография Джимми Картера «Не теряя веры: мемуары президента». За свою жизнь он написал несколько книг, в том числе о Ближнем Востоке («Палестина: мир, а не апартеид» и «Кровь Авраама»), а также сборник стихов. За художественное чтение своих книг Картер трижды был удостоен премии Grammy в категории «Лучший альбом разговорного жанра»

Фото: Nathan Howard / Getty Images
Фото: Nathan Howard / Getty Images
На фото: книга соболезнований
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

На фото: книга соболезнований

На фото: очереди к месту прощания с Картером
Фото: Jon Cherry / Reuters

На фото: очереди к месту прощания с Картером

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