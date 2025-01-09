Прощание с экс-президентом США Джимми Картером. Фоторепортаж

На фото: укрытый флагом гроб Картера в центральном зале Капитолия — ротонде

Картер провел в Белом доме один срок — с 1977 по 1981 год. Самым значительным достижением его администрации стал мирный договор между Израилем и Египтом.

Однако на время правления Картера выпало несколько серьезных потрясений: американская экономика переживала спад и энергетический кризис, в Иране произошла исламская революция.

После поражения на выборах 1980-го экс-президент основал Центр Картера, который занимался общественной деятельностью. В 2002 году он получил Нобелевскую премию мира «за усилия по мирному урегулированию конфликтов во всем мире и борьбу за права человека».