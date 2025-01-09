Прощание с экс-президентом США Джимми Картером. Фоторепортаж
Проститься с 39-м президентом США Джимми Картером в Капитолии пришли политики, а также простые граждане. Картер скончался 29 декабря в возрасте 100 лет. Как прошло прощание — в фотогалерее РБК
На фото: укрытый флагом гроб Картера в центральном зале Капитолия — ротонде
Картер провел в Белом доме один срок — с 1977 по 1981 год. Самым значительным достижением его администрации стал мирный договор между Израилем и Египтом.
Однако на время правления Картера выпало несколько серьезных потрясений: американская экономика переживала спад и энергетический кризис, в Иране произошла исламская революция.
После поражения на выборах 1980-го экс-президент основал Центр Картера, который занимался общественной деятельностью. В 2002 году он получил Нобелевскую премию мира «за усилия по мирному урегулированию конфликтов во всем мире и борьбу за права человека».
Траурные мероприятия начались 4 января на семейной ферме Картеров возле города Плейнс (штат Джорджия), где вырос политик, и продолжились в Атланте — гроб выставили в Центре Картера. 7 января процессия переместилась в Вашингтон. Тело Картера доставили в Капитолий на черной повозке, запряженной лошадьми, по Пенсильвания-авеню. 9 января гроб доставят в Кафедральный собор Вашингтона, где состоится мемориальная служба, а затем его спецбортом отправят в Плейнс для похорон.
Военные оркестры не менее пяти раз исполняли Hail to the Chief — личный гимн президентов США. После вступления в должность Картер запретил исполнять эту песню, стремясь быть ближе к народу.
На фото: вице-президент Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф
На прощальной церемонии выступили многие политики. «Он жил своей верой, он служил людям и сделал мир лучше, чем тот был до него. Работа Джимми Картера говорит за него громче, чем любая дань уважения, которую мы можем предложить», — сказала вице-президент США Камала Харрис.
На фото: Эми Картер, дочь бывшего президента США. У Джимми Картера и его супруги Розалин, которая скончалась в ноябре 2023-го, было четверо детей. Эми — самая младшая из них. Ей было девять лет, когда Картер вступил в должность президента
На фото: избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланией
На фото: почетный караул ВВС США участвует в траурной процессии
На фото: автобиография Джимми Картера «Не теряя веры: мемуары президента». За свою жизнь он написал несколько книг, в том числе о Ближнем Востоке («Палестина: мир, а не апартеид» и «Кровь Авраама»), а также сборник стихов. За художественное чтение своих книг Картер трижды был удостоен премии Grammy в категории «Лучший альбом разговорного жанра»
На фото: книга соболезнований
На фото: очереди к месту прощания с Картером
Гильдия актеров США объявила номинантов, среди них Юра Борисов
Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии
Симоньян сообщила о клинической смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна
Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС
Hongqi запатентовал спортивный кабриолет
Каким будет 2025 год для российского виноделия
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Кто возглавит «Крылья Советов» после скандала
Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году
Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов