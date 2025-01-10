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Военная операция на Украине ,  
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В результате пожара в «Курином царстве» два корпуса получили повреждения

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Военная операция на Украине

Два корпуса на одной из семи площадок птицефабрики «Куриное царство» в Курской области получили повреждения в результате пожара, сообщили РБК в пресс-службе группы «Черкизово», которой принадлежит предприятие.

Корпуса находятся в Горшеченском районе. В одном из загоревшихся зданий в момент пожара были птицы, уточнили в «Черкизово». Работников фабрики эвакуировали из зоны ЧП.

«Из сотрудников предприятия за медицинской помощью обратился один человек. Причины пожара устанавливаются», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что все подразделения комплекса работают в штатном режиме, огонь ликвидирован. Жизнь пострадавшего при пожаре сотрудника находится вне опасности, отметили в холдинге.

Пожарные локализовали возгорание в «Курином царстве» на 5 тыс. кв. м
Политика
Фото:Tsuguliev / Shutterstock

Пожар на птицефабрике начался 9 января, пламя распространилось по площади 5 тыс. кв. м. В результате пожара пострадал 40-летний мужчина, его с ожогами рук он был доставлен в больницу. В ликвидации пожара участвовали около 60 пожарных и 17 единиц техники.

По информации врио губернатора региона Александра Хинштейна, наиболее вероятной версией пожара в корпусах птицефабрики является возгорание электропроводки. Телеграм-канал Mash связывал произошедшее с падением обломков беспилотников Вооруженных сил Украины.

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Курская область Военная операция на Украине пожар
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