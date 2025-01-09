Пожарные локализовали возгорание в «Курином царстве» на 5 тыс. кв. м
Сотрудники МЧС локализовали пожар, вспыхнувший на территории птицефабрики «Куриное царство» в Курской области, на 5 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В результате пожара пострадал 40-летний мужчина. С ожогами рук он был доставлен в больницу, уточнили в пресс-службе.
Порядка 60 пожарных с помощью 17 единиц техники продолжают ликвидацию возгорания.
Причину его возникновения предстоит установить специалистам, добавили в пресс-службе управления.
По информации врио губернатора региона Александра Хинштейна, наиболее вероятной версией пожара в корпусах птицефабрики является возгорание электропроводки.
Телеграм-канал Mash связывал произошедшее с падением обломков беспилотников Вооруженных сил Украины.
Птицефабрика АО «Куриное царство» расположена в Горшеченском районе Курской области. Входит в группу «Черкизово» и является одним из ведущих российских предприятий по производству охлажденного и замороженного мяса птицы.
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