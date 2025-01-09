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Военная операция на Украине ,  
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Пожарные локализовали возгорание в «Курином царстве» на 5 тыс. кв. м

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Tsuguliev / Shutterstock
Фото: Tsuguliev / Shutterstock

Сотрудники МЧС локализовали пожар, вспыхнувший на территории птицефабрики «Куриное царство» в Курской области, на 5 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В результате пожара пострадал 40-летний мужчина. С ожогами рук он был доставлен в больницу, уточнили в пресс-службе.

Порядка 60 пожарных с помощью 17 единиц техники продолжают ликвидацию возгорания.

Причину его возникновения предстоит установить специалистам, добавили в пресс-службе управления.

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Общество
Александр Хинштейн

По информации врио губернатора региона Александра Хинштейна, наиболее вероятной версией пожара в корпусах птицефабрики является возгорание электропроводки.

Телеграм-канал Mash связывал произошедшее с падением обломков беспилотников Вооруженных сил Украины.

Птицефабрика АО «Куриное царство» расположена в Горшеченском районе Курской области. Входит в группу «Черкизово» и является одним из ведущих российских предприятий по производству охлажденного и замороженного мяса птицы.

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