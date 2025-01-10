 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гусев сообщил о подавлении РЭБ нескольких дронов в Воронежской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Под Воронежем средства радиоэлектронной борьбы обезвредили несколько украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев.

По предварительным данным, в результате удара никто не пострадал.

«В строениях одного предприятия выбиты стекла. В другом населенном пункте пострадали окна частного дома и посечен забор», — написал губернатор.

Вечером 9 января силами РЭБ в двух пригородах областного центра также уничтожили несколько БПЛА. В результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждения получили четыре частных дома и автомобиль, уточнил Гусев.

В пригородах Воронежа сбили дроны
Политика
Фото:Минобороны России

В другом пригороде зафиксировали незначительные повреждения нежилого дома и машины. Губернатор уточнил, что в регионе действует сигнал о опасность атаки беспилотников. Тревогу объявили в 20:40 мск 9 января.

Читайте РБК в Telegram.

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

В Италии мэр коммуны запретил жителям болеть

Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии

Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС

В Россию привезли новый Nissan Juke. Фото, цена и подробности

Каким будет 2025 год для российского виноделия

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Банк «Открытие» закрылся

Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году

Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Военная операция на Украине Воронежская область Александр Гусев
Материалы по теме
В пригородах Воронежа сбили дроны
Политика
В Воронежской области объявили отбой ракетной опасности спустя 10 минут
Политика
Нововоронежская АЭС сообщила о штатной работе после данных об атаке дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 105,09 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 102,29 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07
Науседа обвинил Россию в искажении истории из-за переименования музеяПолитика, 01:32
В России планируют снизить срок временной нетрудоспособностиОбщество, 01:27
Пожары в Калифорнии со спутника. Фото до и послеОбщество, 01:22
Польша разрешила Нетаньяху приехать на годовщину освобождения ОсвенцимаПолитика, 01:03
Гусев сообщил о подавлении РЭБ нескольких дронов в Воронежской областиПолитика, 00:31
Умер ресторатор Кирилл ГусевОбщество, 00:16
Маск назвал условие для быстрого разрешения конфликта на УкраинеПолитика, 00:14
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Ростелеком» на 5% поднял цены на домашний интернет на ряде тарифовТехнологии и медиа, 00:00
Прирост наличных в России оказался самым низким за девять летФинансы, 00:00
«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка ИспанииСпорт, 09 янв, 23:56
Microsoft передаст $1 млн в фонд инаугурации ТрампаПолитика, 09 янв, 23:55
В ЕС рекомендовали избегать полетов над Москвой и ПетербургомПолитика, 09 янв, 23:50
Израиль сообщил о ликвидации четырех полевых командиров ХАМАСПолитика, 09 янв, 23:30
Испания предложила новые курсы подготовки для украинских военныхПолитика, 09 янв, 23:00