Гусев сообщил о подавлении РЭБ нескольких дронов в Воронежской области

Под Воронежем средства радиоэлектронной борьбы обезвредили несколько украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев.

По предварительным данным, в результате удара никто не пострадал.

«В строениях одного предприятия выбиты стекла. В другом населенном пункте пострадали окна частного дома и посечен забор», — написал губернатор.

Вечером 9 января силами РЭБ в двух пригородах областного центра также уничтожили несколько БПЛА. В результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждения получили четыре частных дома и автомобиль, уточнил Гусев.

В другом пригороде зафиксировали незначительные повреждения нежилого дома и машины. Губернатор уточнил, что в регионе действует сигнал о опасность атаки беспилотников. Тревогу объявили в 20:40 мск 9 января.