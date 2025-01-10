Гусев сообщил о подавлении РЭБ нескольких дронов в Воронежской области
Под Воронежем средства радиоэлектронной борьбы обезвредили несколько украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев.
По предварительным данным, в результате удара никто не пострадал.
«В строениях одного предприятия выбиты стекла. В другом населенном пункте пострадали окна частного дома и посечен забор», — написал губернатор.
Вечером 9 января силами РЭБ в двух пригородах областного центра также уничтожили несколько БПЛА. В результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждения получили четыре частных дома и автомобиль, уточнил Гусев.
В другом пригороде зафиксировали незначительные повреждения нежилого дома и машины. Губернатор уточнил, что в регионе действует сигнал о опасность атаки беспилотников. Тревогу объявили в 20:40 мск 9 января.
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