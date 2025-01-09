Microsoft передаст $1 млн в фонд инаугурации Трампа

Компания Microsoft направит в инаугурационный фонд избранного президента США Дональда Трампа $1 млн, сообщает The Guardian.

Компания уже жертвовала по $500 тыс. на церемонию вступления в должность Трампа в 2017 году и в фонд Байдена в 2021 году.

Кроме Microsoft, пожертвование в размере $1 млн сделала корпорация Google. В компании отметили, что «с радостью поддерживают инаугурацию 2025 года». Представители Google отметили, что церемонию будут транслировать в YouTube, а ссылка на прямой эфир инаугурации будет размещена на главной странице поисковика.

Ранее несколько крупнейших компаний США внесли пожертвования в фонд Трампа. Взносы в $1 млн сделали корпорации Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена, владеет платформами Facebook, Instagram и Threads), Amazon, а также OpenAI и Apple.

Взносы в фонд планируется принимать до 10 января, сама церемония инаугурации пройдет 20 января. Собранные после дедлайна средства либо «лишние» деньги, сверх бюджета церемонии, будут направлены комитету, который аккумулирует средства для президентской библиотеки Трампа, она будет создана после того, как тот покинет свой пост.