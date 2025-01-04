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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Глава Apple пожертвует $1 млн на инаугурацию Трампа

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Возвращение Трампа в Белый дом
По данным New York Times, с момента победы Трампа на выборах президента США его инаугурационный комитет собрал уже как минимум $150 млн, что превышает считавшийся до сих пор рекордом показатель 2017 года
Тим Кук
Тим Кук (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Глава корпорации Apple Тим Кук внесет $1 млн в фонд, который собирает пожертвования для инаугурационного комитета Дональда Трампа, сообщает Axios со ссылкой на собственные источники. Собеседники издания пояснили, что речь идет о персональной выплате со стороны Кука, который считает церемонию инаугурации «великой американской традицией». При этом со стороны компании Apple никаких взносов не ожидается.

По данным New York Times, с момента победы Трампа на выборах президента США его инаугурационный комитет собрал уже как минимум $150 млн, что превышает считавшийся до сих пор рекордом показатель 2017 года в $107 млн. Тогда деньги тоже собирали для инаугурации Трампа, но на его первый срок.

В числе тех, кто уже пожертвовал или планирует пожертвовать крупные суммы в инаугурационный фонд, New York Times назвала технологическую компанию OpenAI, генеральный директор которой Сэм Альтман планирует пожертвовать $1 млн, и платформу Robinhood ($2 млн). При этом компания Ripple намерена внести $5 млн в собственной криптовалюте XRP.

Взносы в инаугурационный фонд планируется принимать до 10 января, сама церемония инаугурации пройдет 20 января. Собранные после дедлайна средства либо «лишние» деньги, сверх бюджета церемонии, будут направлены комитету, который аккумулирует средства для президентской библиотеки Трампа, она будет создана после того, как тот покинет свой пост.

Президентскими библиотеками в США называют администрируемые государственным Национальным управлением архивы, где хранятся документы, записи, коллекции и других исторических материалов, принадлежавшие американским президентам, начиная с Герберта Гувера.

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Дональд Трамп Тим Кук инаугурация Apple США Сэм Альтман
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Тим Кук фото

Тим Кук

глава компании Apple
1 ноября 1960 года
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