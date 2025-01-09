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Политика ,  
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Фирма брата Алсу задолжала Банку Казани ₽161 млн

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Фирма «АНсистемс», которая частично принадлежит брату певицы Алсу Руслану Сафину, задолжала Банку Казани 161 млн руб. Об этом говорится в решении Арбитражного суда города Москвы.

Доля Сафина в уставном капитале — 20%. Согласно сообщению суда, займы, выданные ООО «АНсистемс», были предназначены для исполнения государственных контрактов со структурами мэрии Москвы.

Однако заказчик расторг эти контракты, что привело к возникновению задолженности, пишет «Бизнес Online». По информации издания, Банк Казани выиграл гражданское дело о возмещении суммы долга в Московском суде Казани, но поскольку деньги так и не вернулись, представитель кредитного учреждения заявил требования в дело о банкротстве.

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В 2023 году Сафин был признан банкротом. Сейчас Банк Казани планирует тщательно изучить деятельность «АНсистемс» на предмет неправомерных действий со стороны учредителей и директора компании и оспорить сделки, совершенные Сафиным за пять месяцев до его банкротства.

Летом 2024 года суд также признал банкротом «АНсистемс».

Ранее в декабре в Москве подали заявление о банкротстве экс-супруги Николая Баскова Светланы Шпигель — дочери основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля. Заявление подала одна из структур холдинга ее отца, сама попавшая под банкротство.

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Алсу банк казани Долги Руслан Сафин
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