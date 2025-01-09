В Грузии арестовали подозреваемых в убийстве россиянина

Фото: MIAofGeorgia / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Зугдидский районный суд в Грузии арестовал двоих обвиняемых в убийстве российского туриста во время разбойного нападения в регионе Сванети. Об этом сообщили РБК в консульской службе Секции интересов России в Грузии.

Нападение на россиян произошло на дороге Зугдиди — Местия в районе села Накра 5 января. Пострадавшие — муж и жена. По данным МВД, злоумышленники сначала отняли у них мобильные телефоны, а затем подстрелили мужчину — Виктора Соловьева. Ранение было смертельным, и преступники сбросили тело мужчины в реку.

Возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Полиция задержала двоих подозреваемых — Реваза Пакелиани 1986 года рождения и Бежана Чкадуа 1992 года рождения в течение двух дней. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Грузинский телеканал Mtavari сообщал со слов пострадавшей, что ее спутника завели за автомобиль, она услышала два выстрела и больше его не видела. Ее угрожали изнасиловать, а затем бросили на дороге. После этого она смогла обратиться в экстренные службы. Позднее девушка опознала одного из нападавших.

Адвокаты фигурантов дела просили суд освободить своих подопечных под залог. Пакелян заявил, что стрелял в мужчину в целях самозащиты. Однако суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении их под стражу в качестве меры пресечения