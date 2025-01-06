В Грузии убили туриста из России

Тело убитого россиянина преступники сбросили в реку. Они уже задержаны грузинской полицией

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Управление полиции грузинской провинции Самгрело-Земо-Сванети сообщило об убийстве иностранного гражданина в регионе. Ранее говорилось, что в этой местности был похищен российский турист, который вместе с подругой приехал в Грузию на новогодние праздники.

В МВД Грузии рассказали, что 5 января двое местных жителей напали на двух иностранцев, которые направлялись из Зугдиди в Местию, и похитили их мобильные телефоны. Мужчину застрелили, а его тело бросили в реку.

В результате следственных действий грузинским полицейским удалось задержать двух мужчин 1986 и 1992 годов рождения. По совокупности обвинений им грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.

Тело убитого мужчины было обнаружено в реке Накра.

Ранее грузинский телеканал Mtavari, а также телеграм-каналы SHOT и «Осторожно, новости» сообщили, что пару из России ограбили на дороге. Девушка рассказывала, что ее спутника завели за автомобиль, она услышала два выстрела и больше его не видела. Ее угрожали изнасиловать, а затем бросили на дороге. После этого она смогла обратиться в экстренные службы.

Известно, что девушка опознала одного из нападавших, который к этому времени уже находился в розыске.